Ton Roeleveld is de man van Mona Keijzer

Mona Keijzer, is misschien wel de meest besproken politicus van dit moment.

Geheel onverwacht schoof Caroline van der Plas haar naar voren als lijsttrekker van de partij.

In de media was het nog niet bekend dat Mona nou betrokken was bij de ‘BBB’.

Mona Keijzer, gaat met Frans Timmermans en Pieter Omtzigt de strijd aan voor het premierschap.

Ook in haar privéleven gaat het hartstikke goed.

Ze is al meer dan 20 jaar getrouwd met haar man Ton Roeleved, hij werkt als chirurg.

Ton en Mona hebben samen 5 zonen.

Het zijn allemaal tieners en twintigers.

Ze wonen met zijn 7e in het prachtige Edam.

Wie is Ton Roeleveld?

Ton Roeleveld, kun je kennen als de man van Mona Keijzer.

Daarnaast is Ton werkzaam als chirurg en de vader van 5 zonen.

Naast zijn baan als chirurg werkt hij parttime als Uroloog.

Hij doet onderzoek naar de behandeling van prostaatkanker.

Het is niet bekend of de man van Mona hobby’s…

