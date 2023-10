Tom Egbers zet zijn woning tijdelijk te huur. Zie foto’s

Is met de hele inrichting te huur….

NOS sportcommentator Tom Egbers, die nog altijd thuis zit vanwege grensoverschrijdend gedrag, heeft zijn benedenwoning in de Amsterdamse Rivierenbuurt te huur gezet voor een bedrag van 2200 euro per maand.

INDELING WONING TOM EGBERS

Tom zou deels het huis hebben opgeknapt en het ziet er dan ook zeer netjes uit. De woning, een beschermd stadsgezicht, heeft een woonoppervlakte van 60 vierkante meter en telt in totaal drie kamers, waaronder twee slaap- en 1 badkamer.

De keuken is luxe en voorzien van diverse inbouwapparatuur. De woning wordt zowel gestoffeerd alsmede gemeubileerd verhuurd. Het gaat hier om een tijdelijke huur van twee jaar. Tom kocht het optrekje voor een bedrag van 530.000 euro en er rust geen hypotheek op de woning.

WAARBORGSOM TOM EGBERS

Zonnen kan heerlijk in de achtertuin van 38 vierkante meter, welke op het zuiden ligt. Zelf woont hij samen met zijn vrouw Janke Dekker in dit huis in het…