Tom Egbers getroffen door hartinfarct

Tom Egbers, de gevallen NOS-presentator, heeft na zijn vertrek bij NOS Sport tweemaal te kampen gehad met hartproblemen. Zijn vrouw (Janke Dekker) deelde deze persoonlijke informatie in een interview met VROUW Magazine, een bijlage van De Telegraaf.

Egbers’ affaire

Egbers’ vertrek bij de NOS volgde op een publicatie in de Volkskrant over een vermeende affaire met een collega, wat leidde tot een intern onderzoek naar de werkcultuur bij NOS Sport. Egbers zou een vrouwelijke collega – met wie hij een affaire had gehad – geïntimideerd en gepest hebben, maar een aangifte lag er niet. Egbers legde begin maart zijn werk tijdelijk neer ‘om de redactie de rust te gunnen’.

Opstaan

Volgens zijn vrouw ging het in september mis en is hij met een hartinfarct opgenomen. “We hebben bewust gezwegen over zijn hartaandoeningen, omdat mensen dan gaan roepen: ‘Wat doen ze zielig’. Feit is: het is gebeurd,” aldus Dekker. “We staan…