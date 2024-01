Toename Vrouwen in Topposities, maar Groei Niet Hard Genoeg volgens SER

Leestijd: 2 minuten

Het aandeel vrouwen op topposities van grote Nederlandse bedrijven nam tussen 2020 en 2022 toe, maar volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) groeit het aantal vrouwen in besturen nog niet hard genoeg. Dat concludeert de adviesraad op basis van rapportages van meer dan 2000 bedrijven over de man-vrouwverhouding in de top van hun bedrijf.

Die cijfers passen in een jarenlange trend, waarbij met name het percentage vrouwen in besturen achterblijft. In 2022 was gemiddeld 14,7 procent van de bestuursleden bij grote bedrijven vrouw, in tegenstelling tot 13,8 procent in 2020. In raden van commissarissen (rvc’s) steeg dat percentage harder, van gemiddeld 21,9 procent vrouwen naar 26,2 procent. In rvc’s is een quotum ingevoerd, benadrukt de SER. De adviesraad noemt het een “hardnekkig gegeven” dat het percentage vrouwen in besturen achterblijft.

De genderbalans in de top van bedrijven verschilt sterk per sector, blijkt uit de cijfers van de SER. Zo was…