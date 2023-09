‘Toen mijn zoon zei dat ik het nog kon, brak ik als een klein kind’ – Voetbal International

Ralf Seuntjens (34) is terug. De Bredanaar werd anderhalf jaar geleden gediagnosticeerd met lymfeklierkanker, waarna zijn voetbaldroom in duigen leek te vallen. Afgelopen weekend sloot hij een bewogen periode echter af. Een gesprek, van de hak op de tak, via Lionel Messi, Ron Jans en Ronald Koeman, over een droom die mooier was dan hij kon bedenken. ‘Scoren verleer je niet, hè?’