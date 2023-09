Toen ik daarvoor gevraagd werd, had ik uitsluitsel nodig

Josje Huisman werd in 2009 de opvolgster van Kathleen Aerts bij K3. De Nederlandse woont sinds een tijdje terug in Nederland.

Josje Huisman liep in het Nederlandse Zwolle Leon Tanate tegen het lijf. Ze hebben nu al iets meer dan één jaar een relatie. Het koppel is in verwachting van een eerste kindje samen. Josjes zoontje Kamari krijgt er deze winter een broertje bij.

Josje heeft lang gewacht om een zwangerschapstest te doen. “Ik hield mijn cyclus heel duidelijk bij, we hadden bedacht dat we graag samen een kindje wilden… dus toen ik niet ongesteld werd, wist ik wel genoeg. Al voelde ik me nog niet anders dan normaal”, zegt Josje aan Kek Mama.

“Toen ik werd gevraagd voor een vrij intensief televisieprogramma, waar ik zwanger niet aan mee kon doen, had ik wel uitsluitsel nodig. Toen heb ik, een dag na mijn verjaardag, toch maar een test gedaan.” Josje voelde zich nog niet meteen zwanger. De echte bevestiging kwam er toen ze het hartje hoorde op de eerste echo.