Toen een doldwaze transferzomer tot een spectaculair Ajax-jaar leidde – Voetbal International

Hoewel Michael Laudrup al op voorhand niet te vergelijken valt met Carlos Forbs of Chuba Akpom, zal een aantal Ajax-volgers deze wilde transferzomer een déjà-vu hebben gehad. Twaalf nieuwe gezichten nu, elf in 1997. Daarnaast leken ook destijds de vette jaren achter de rug en trad een nieuwe trainer aan. Het is voor de club en haar aanhang te hopen dat de gelijkenissen daarmee niet ophouden.

‘Ajax, totale make-over’, stond onlangs op de cover van VI te lezen. ‘Hoe sterk is het nieuwe Ajax?’, vroeg VI zich 26 jaar geleden af in aanloop naar de competitiestart. Waar de spelersselectie van Maurice Steijn nog altijd met vraagtekens is omgeven en de twijfels alleen maar toe lijken te nemen, zette het team van Morten Olsen al heel snel een uitroepteken achter het antwoord. We gaan terug naar toen, naar een van de meest bijzondere seizoenen die Ajax ooit beleefde.