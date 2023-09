Toeleverancier nog harder omlaag dan vliegtuigbouwer

RTX Corp is ’s werelds grootste aerospace- en defensiebedrijf. Dochterbedrijf Pratt & Whitney is op problemen gestuit bij de PW1100-vliegtuigmotoren. RTX heeft via Pratt & Whitney een 51%-belang in dit programma. RTX spreekt over een mogelijke financiële aderlating van $3,0 -$3,5 mrd op ebit-niveau, gespreid over de komende jaren. Om dat in perspectief te plaatsen: RTX boekte over 2022 een geconsolideerd operationeel resultaat van $5,4 mrd.



Het gaat om een zeldzaam probleem met gepoederd metaal dat gebruikt wordt voor de fabricage van bepaalde onderdelen, geplaatst in de Airbus A320neo vliegmachines. Een en ander zou tot scheurvorming kunnen leiden. Het gevolg is dat 600 à 700 toetstellen in de komende jaren…