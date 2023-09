Tóch nieuw seizoen Massa is Kassa in aantocht

Via Instagram liet camping gigant Peter Gillis een paar dagen geleden nog weten ‘weer een volle draaidag’ voor het elfde seizoen Massa is Kassa achter de rug te hebben. Gisteren schreven we nog een artikel dat Talpa ermee wachtte om dit seizoen uit te zenden tot er meer duidelijkheid zou komen over alle controversies rondom Peter. Vandaag komen ze echter met een statement naar buiten dat het tegendeel bewijst.

Juridische druk

De positie van Peter Gillis komt steeds meer onder juridische druk te staan. Naast eerdere beschuldigingen van belastingfraude en mishandeling, heeft het Landelijk Bureau Bibob hem nu ook aangemerkt als een vermeende criminele ondernemer. Op 29 augustus moet Gillis ook nog voor de rechtbank in Den Bosch verschijnen voor de mishandeling van ex Nicol Kremers. Deze beweert dat ze aan haar relatie met Peter PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) heeft overgehouden.

Uitzenden van programma

Reden alom dus, voor Talpa, om zijn show…