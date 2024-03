Het aandeel TKH Group NV (TWEKA) viel met zoveel als 5,6% en eindigde op 37,12 euro.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 15 augustus 2023, toen de daling 12,9% was. De omzet was bovendien hoog. Totaal werd er gekocht en verkocht voor ongeveer 19 miljoen euro in het aandeel, wat overeenkomt met negen keer de gemiddelde omzet per dag. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!