TKH heeft lange rit omhoog te maken

Het aandeel TKH Group NV (TWEKA) eindigde op 37,66 euro na een stijging van 1,5%.

Investtech: “Het aandeel is niet hoger gesloten sinds 20 september. Het aandeel doorbrak de weerstand bij 37,13 euro in een omgekeerd-kop-schouder patroon. Dit genereerde een koopsignaal en een verdere stijging tot 40,88 euro in de loop van drie maanden is waarschijnlijk.”

De koers beweegt aan de onderkant van de verwachtingen van analisten.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!