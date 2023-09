De omzetgroei vertraagde in het tweede kwartaal naar minder dan 3% tegenover nog 8,2% in het eerste kwartaal. Dit leverde over de eerste jaarhelft een omzet van €947,6 mln op, 5,3% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder maar iets onder de consensusverwachting van €960 mln. De bedrijfswinst bleef met €119,8 mln (+3,6%) bijna 3% achter op de gemiddelde analistenprognose.

Een deel van de oorzaak ligt bij voorraadafbouw in de afdelingen Smart Vision en Smart Connectivity maar ook bij vertragingen van een aantal projecten. Beide elementen zijn tijdelijk. Door loonsverhogingen (inflatie) en extra personeel stegen de operationele uitgaven met 12,5%. Een boekwinst…