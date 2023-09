Het bedrijfsmodel van Azerion is vrij eenvoudig. De groep verdient aan advertenties in spelletjes die op mobiele toestellen worden gespeeld. Daarnaast beschikt Azerion over een technologisch platform waar vraag en aanbod naar digitale advertenties op elkaar worden afgestemd.



Azerion kent een turbulente beursgeschiedenis. De introductiekoers van €10 kon bijna een jaar worden vastgehouden maar daarna begon het aandeel aan een vrije val richting €1,28. Dit had te maken met een optiecontract dat de oprichters het recht gaf om hun aandelen tegen een vooraf afgesproken prijsformule te verkopen. Het contract werd omschreven als een manier om meer liquiditeit in het aandeel te krijgen en daardoor meer…