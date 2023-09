De smartphonemarkt stagneert, de economische vooruitzichten zijn onzeker en China kan niet langer de helpende hand bieden. Dit zijn, in een notendop, de problemen waar Apple op dit moment mee kampt. Het lopende kwartaal dat eind deze maand eindigt, wordt het vierde opeenvolgende met een lagere omzet op jaarbasis. De achteruitgang is niet dramatisch in nominale cijfers maar in combinatie met de hoge inflatie is de reële omzetdaling toch niet te verwaarlozen.



Het bedrijfsmodel gebouwd rond de iPhone loopt stilaan tegen zijn limieten aan. Over de drie eerste kwartalen van het lopende boekjaar kromp de omzet uit de…