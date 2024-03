‘Titel van gezondste club brengt ons niets’ – Voetbal International

De Super Champions League komt eraan, Amerikaanse fondsen leggen hele collecties met clubs aan, de UEFA bouwt een IJzeren Geldgordijn en Ajax betaalt drie keer zoveel salaris als het hele rechterrijtje bij elkaar. Waar gaat het heen met de populairste sport? VI trekt door de skyboxen en peilt de meningen. In deze aflevering bezoeken we Go Ahead Eagles-directeur Jan Willem van Dop (63).

Go Ahead Eagles ruikt Europees voetbal en Jan Willem van Dop lijkt alvast in de stemming. Zijn werkkamer – een hok van een paar vierkante meter in een bijgebouw tegenover het karakteristieke stadion – staat vol met kitscherige relikwieën van buitenlandse clubs en wedstrijden. ’Sinds 2017 ben ik gedelegeerde voor de UEFA bij Europese wedstrijden’, zegt de directeur van Go Ahead Eagles, terwijl hij nipt aan een kartonnen beker automatenkoffie. Eén of twee keer per maand stapt Van Dop in UEFA-kostuum door de catacomben om te inspecteren. ’Overal, van de Champions League tot de Youth League,…