Titanium in behuizing Apple iPhone 15 Pro leidt niet tot hogere prijs

Apple presenteert de nieuwe iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max.

Met de Apple iPhone 15 zet Apple weer in op bijzondere materialen en productietechnieken voor een onderscheidend product. Althans, bij de Pro modellen. Opvallend genoeg leidt dat niet direct tot een hogere prijs.

Vorig jaar betaalde je 1329 euro voor de iPhone 14 Pro met 128 GB opslag, dit jaar is de iPhone 15 Pro met dezelfde hoeveelheid 1229 euro. De iPhone 15 Pro Max kost hetzelfde als de voorloper, 1479 euro. Dat is nog steeds opmerkelijk, want dit jaar voorziet Apple de Pro iPhones van een gedeeltelijk titanium behuizing – en dat is geen goedkoop of eenvoudig te bewerken materiaal. Natuurlijk zijn er meer verbeteringen, maar die zitten vooral in relatieve kleinigheden. Al moet je dat niet onderschatten, want het is juist het oog voor detail en gebruiksgemak dat iPhones (naast het premium imago) populair maakt.

