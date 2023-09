Tiran Peter Gillis betaalt personeelsuitje van fooi

Campinggigant Peter Gillis zit momenteel in een benauwde situatie: Naast eerdere beschuldigingen van belastingfraude en mishandeling, heeft het Landelijk Bureau Bibob hem nu ook aangemerkt als een vermeende criminele ondernemer. Hoewel hij de ene na de andere dwangsom moet betalen, zegt Peter zelf nog meer dan genoeg geld te hebben. Dit geldt echter niet voor zijn personeel: in Peter’s Facebook comments beweert iemand dat deze hun personeelsfeest moeten betalen van fooi.

Uitgebuit

‘Hatseflats! Weer een volle draaidag voor seizoen 11 van ‘Familie Gillis: Massa is Kassa’ achter de rug! Wordt weer een mooi seizoen’, schrijft de Limburger op Facebook. In de reacties staat hem een hoop kritiek te wachten. Zo schrijft iemand dat Peter zijn personeel uitbuit. ‘Wat een vies oud zooitje is het en wat wordt het personeel uitgebuit’, luidt de reactie. ‘Het ergste is nog dat de fooi van het horecapersoneel in een pot moet en daar wordt het personeelsfeestje van…