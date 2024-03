Tips voor een gezonde levensstijl op de werkvloer

Leestijd: 3 minuten

Het hebben van een goede gezondheid is natuurlijk belangrijk. Je werkomgeving speelt hierbij een grote rol, we zijn er immers een groot gedeelte van de dag. Een goede sfeer op de werkvloer zorgt ervoor dat je personeel productiever is, maar ook dat de werktevredenheid hoog is!

We geven je in dit artikel graag een aantal handige tips voor een gezonde levensstijl aan de hand van onze eigen ervaring als ‘werkgever’.

Actieve pauzes

Ja, dat rondje in de pauze of zelfs meerdere keren per dag is heel belangrijk. Helemaal met het werk van veel van ons, veel achter de computer, is beweging cruciaal. Even achter het scherm weg, de benen strekken en wat buitenlucht inademen iedere dag helpt al een hoop. Het brengt je stress niveau omlaag, helpt bij je concentratie en het is gewoon even lekker om naar buiten te gaan.

Gezonde keuzes rondom eten

Voor de een is gezond eten de standaard, anderen houden van een broodje in de pauze dat wellicht iets…