Tips voor 2024 | Amerikaanse verkiezingen allesbepalend voor valuta’s

De dollar is de wereldwijde reservemunt en is daarom van invloed op alle valutaparen op de wereld. In onderstaande grafiek staan de wereldwijde financiële transacties uitgesplitst naar dollar, euro en yuan. De reden dat de Amerikaanse munt zoveel meer wordt gebruikt dan welke andere valuta dan ook, is dat de dollar de enige munt is die overal op de wereld vertrouwd wordt.

Voor een analyse van de valuta’s op de wereld, moet daarom eerst de economische situatie in de Verenigde Staten onder de loep worden genomen.

Verkiezingen in de VS 2024

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen dit jaar het voornaamste onderwerp van gesprek zijn. Ze zullen de hele financiële markt in beweging zetten, inclusief de…