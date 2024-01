Tips om te Overwegen bij het Verlichten van je Woning

Verlichting is een van de belangrijkste elementen in interieurontwerp. Naast het voor de hand liggende doel om een ruimte te verlichten, heeft een goed gepland verlichtingsontwerp een transformerend effect op de esthetiek van een huis en kan het een grote invloed hebben op de stemming, de gezondheid, het concentratieniveau en het algemene welzijn van de bewoners.

Dus voordat je overhaast te werk gaat, neem de tijd om een lichtplan te maken dat de uitstraling, het gevoel en de dagelijkse ervaring van je huis zal veranderen. Maar eerst zijn hier een paar toptips om je op weg te helpen!

1: Ga naar een Showroom

Onze eerste en belangrijkste tip is het bezoeken van een lampenwinkel voor het aanschaffen van nieuwe LED-verlichting voor je woning. Een showroom bezoeken voor de aanschaf van verlichting heeft veel voordelen ten opzichte van online bestellen. Allereerst biedt het de mogelijkheid om de verlichtingsproducten fysiek te ervaren, waardoor je een realistisch beeld krijgt van hun uiterlijk en kwaliteit. Het deskundige personeel in de showroom staat klaar om advies te geven op basis van jouw specifieke behoeften en de kenmerken van de ruimte. Daarnaast fungeert de showroom als een inspirerende omgeving waar je diverse stijlen kunt vergelijken en nieuwe ideeën kunt opdoen. Het direct kunnen vergelijken van verschillende producten, de mogelijkheid tot directe aankoop en het beoordelen van de kwaliteit zijn extra voordelen die een showroombezoek tot een waardevolle ervaring maken.

2. Verlichting voor functie

Denk na over de functie van elke ruimte en gebruik verlichting om verschillende zones in een kamer te creëren. Koken vereist bijvoorbeeld meer geconcentreerde verlichting, dus heldere downlights, ingebouwd in kasten of design hangers, werken goed. Om te lezen moet je op zoek gaan naar verstelbare en gerichte verlichting zoals een bureaulamp of een grote spot die boven een fauteuil op de vloer staat.

3. Natuurlijk licht

Je verlicht niet voor het licht je verlicht voor de schaduwen’. Bij het verlichten van een huis gaat het net zo goed om het regelen van natuurlijk licht als om het gebruik van elektrische verlichting. Dit is wat de oude Egyptenaren, de druïden van Stone Henge en de Maya’s die tempels bouwden in Midden-Amerika eeuwen geleden al deden en het is nog steeds waar. Met licht kun je drama, illusie en kunst creëren. Beperk je schema om te zien wat je eerst natuurlijk kunt verlichten voordat je extra vloer-, plafond- en zijverlichting toevoegt.

4. Verlichting in lagen

Gebruik verlichting in lagen en meerdere lichtbronnen om een kamer flexibel en veelzijdig te maken. Creëer een conversatie door verschillende hoogtes te gebruiken met zijlampen, staande lampen en plafondlampen. Kies voor dramatische hanglampen als je belangrijkste lichtbron en combineer ze met opvallende tafellampen om een sfeervolle stemming te creëren. Hier creëer je zowel karakter als gevoel en de hoeveelheid licht kan worden aangepast voor verschillende tijden van de dag of het jaar.

5. Symmetrie in verlichting

Creëer symmetrie (of bewuste asymmetrie) met verlichting, door paren tafellampen aan weerszijden van een bed te gebruiken of wandlampen aan weerszijden van een opvallende spiegel of een kunstwerk.

6. Creëer een brandpunt

Creëer een centraal punt met een grote hanglamp of kroonluchter zoals ons nieuwe Brooklyn plafondontwerp. Hang hem bijvoorbeeld boven het midden van een eettafel om mensen een uitnodigende eethoek in te trekken.

7. Richting verlichting

Verander de grootte en afmetingen van je kamer door te spelen met de richting van de verlichting. Installeer bijvoorbeeld bovenlichten om hoogte toe te voegen en zijlampen in de vier hoeken om diepte toe te voegen.

8. Verlichting als kunst

Kies gedurfde ontwerpen met sculpturale vormen, interessante textuur of gekleurd glas om een stijlstatement te maken, zelfs als het licht uit is. Zie je lamp als een kunststuk of sculptuur, als een designgerichte finishing touch. Een lamp is een goede manier om verrassing in een kamer te brengen, om modern met traditioneel te combineren.