3 Tips om je Tuin Gezelliger te Maken

Is je tuin niet helemaal hoe je zou willen? Is het net nieuw ingericht maar mist het wat sfeer? Dan is het tijd om hier wat aan te doen. Geen zorgen als je niet weet hoe je dit helemaal moet aanpassen. In dit artikel lees je namelijk 3 tips die jou helpen bij het gezelliger maken van je tuin.

Tip 1: Licht in de duisternis

Het klinkt wellicht cliché maar de juiste verlichting in je tuin is het halve werk. Niets is namelijk zo gezellig als een avondje in de tuin zitten. Er zijn verschillende soorten lampen en verlichting verkrijgbaar als het over buitenverlichting gaat. Staande lampen geven sfeer en licht en tuinspots benadrukken juist specifieke elementen in je tuin. Verder heb je inbouw grondspots om paden en opritten te verlichten. Heb je een terras of overkapping? Kies dan voor sfeervolle wandlampen en hanglampen. Je zou zelfs kunnen kiezen voor ronde lichtbollen, die zijn pas echt mooi en zorgen voor een warme sfeer. Je hoeft niet alleen te kiezen voor lampen, ook kun je bijvoorbeeld kiezen voor een leuke fakkel. Dit geeft een extra touch aan de sfeer en ze hebben een leuke en charmante uitstraling. Het leuke aan fakkels is dat je deze door heel je tuin kunt plaatsen. Zo kun je bijvoorbeeld een pad in de tuin verlichten met fakkels.

Tip 2: Bloemen en planten

Wat is een gezellige tuin zonder bloemen en planten? Met bloemen en planten creëer je direct leven in je tuin. Het wordt dus niet alleen gezelliger maar gaat ook direct leven. Vooral bloemen met veel uitgesproken kleuren creëren een enorme gezelligheid. Denk aan hortensia’s met hun dikke bloemenbollen en lavendel die niet alleen paars kleurt maar ook nog eens heerlijk ruikt en vlinders en bijen aantrekt. Voeg daar wat camellia’s en rhododendrons aan toe voor nog meer kleur. De buddleja, of vlinderstruik, trekt ook allerlei nuttige insecten aan. En met skimmia heb je zelfs in de winter nog groen in de tuin. Natuurlijk mag een rozenstruik niet ontbreken voor een echte romantische sfeer. Al deze planten samen maken je tuin tot een supergezellige en geurige plek. Mocht je nou geen groene vingers hebben, kun je ook altijd kiezen voor kunstbloemen en planten. Tegenwoordig is nep namelijk bijna niet meer te onderscheiden van echt. Echter geven echte bloemen en planten een levend effect doordat hier bijen en insecten op afkomen. Dit geeft echt een zomers effect!

Tip 3: Kies voor de juiste tuinset en accessoires

Een gezellige tuin begint en eindigt altijd bij het aanschaffen van de juiste tuinset en accessoires. Het is belangrijk om eerst na te denken over waar je de tuin allemaal voor wilt gaan gebruiken. Vanuit daar kun je je tuinset kiezen. Zodra je de tuinset gekozen hebt, kun je verder met de aankleding van je tuin. Hier komen de accessoires bij kijken. Met sierkussens kun je al heel ver komen om je tuin op te vrolijken. Gooi wat leuke en vrolijke kussens op je tuinbank, stoel of loungeset en je tuin ziet er in een handomdraai al heel anders uit. Sierkussens zijn er in veel verschillende soorten en maten dus zoek je favoriete varianten uit en je kunt van start gaan. Verder kun je ook nog een extra touch aan je tuin geven door een vloerkleed voor buiten neer te leggen. Je hebt deze vloerkleden in veel verschillende prints en maten en daardoor kun je jouw tuin helemaal eigen maken!