Tips om je huis klaar te maken voor verkoop • Stijlvol Styling woonblog • Voel je thuis!

Wil je jouw huis verkopen? Hoe maak je dan je huis klaar voor verkoop? Bekijk onze tips en voor je het weet is je huis verkocht!

Je huis klaar maken voor verkoop: 3 tips

Ga je je huis verkopen? Dan komt er vast een fotograaf langs om de foto’s te maken voor op Funda. Om de kans op verkoop te vergroten, is het belangrijk om je huis verkoopklaar te maken. Dit doe je door de inrichting van je huis net een beetje aan te passen, zodat het klaar is voor een bezichtiging. Hoe je dat doet? Bekijk onze tips. Voordat je het weet is je woning verkocht!

Minimalistische inrichting

Een minimalistische inrichting is belangrijk voor het verkoopklaar maken van je huis. Loop eens kritisch door de kamers en bekijk wat er weg kan. Less is more. Haal persoonlijke spullen zoals foto’s of beeldjes weg zodat je huis een minimalistische uitstraling krijgt. Zo kan de kijker visualiseren hoe het huis eruit kan zien met zijn of haar eigen spullen. Iedereen heeft een eigen smaak. Als je een opvallende…