Tips om aan nieuwe opdrachten te komen als freelance secretaresse

Als freelance secretaresse ben je je eigen baas, maar dat betekent ook dat je verantwoordelijk bent voor het vinden van nieuwe opdrachten om je bedrijf draaiende te houden. Het kan soms best een uitdaging zijn om aan nieuwe opdrachten te komen, vooral als je net begint of als de markt moeilijk is. In dit blog geven we je een aantal praktische tips om aan nieuwe opdrachten te komen.

1. Bouw een sterk online profiel

Het eerste wat potentiële klanten doen, is online zoeken. Zorg er dus voor dat je online aanwezigheid indruk maakt. Dit betekent onder andere dat het volgende in orde moet zijn: