4 Belangrijkste Tips voor bij het Kopen van een Huis

Het proces van het kopen van een huis kan moeilijk zijn, maar deze essentiële tips zullen je helpen om de beste beslissingen te nemen.

1. Denk aan de lange termijn

Is dit je starterswoning of je huis voor altijd? Het stellen van deze vragen kan het type woning bepalen dat je koopt, evenals de hypotheekvoorwaarden die het beste bij je passen.

Tip: hier kun je uitgebreid hypotheekadvies en -opties verkennen.

Een van de belangrijkste tips voor het kopen van een huis is het onderzoeken van buurten voordat je koopt. Je kunt verliefd worden op een huis dat alle kenmerken heeft die je zoekt, maar de locatie kan afbreuk doen aan de waarde en een toekomstig probleem vormen. Bezoek de buurt op verschillende momenten van de dag om te bepalen hoe veilig het is en hoe comfortabel je je ‘s nachts voelt.

Luister tijdens je bezoek hoeveel lawaai er in de buurt is. De woning kan op een locatie staan die alleen overdag luidruchtig is, maar ‘s nachts stiller. Kijk of de huizen in de buurt goed onderhouden zijn, want die andere huizen zullen na verloop van tijd de waarde van je huis beïnvloeden.

Bepaal hoe dicht scholen, banken en supermarkten in de buurt zijn, want dit beïnvloedt hoeveel tijd je onderweg bent voor woon-werkverkeer of om doordeweeks boodschappen te doen. Controleer de waarde van de huizen in de buurt en hun recente verkoopprijzen. Zoek naar huizen die qua grootte en staat vergelijkbaar zijn met het huis dat je wilt kopen om de waarde te vergelijken.

2. Houd je aan je budget

Om financiële stress in de toekomst te voorkomen, stel je een prijsbereik vast op basis van je budget – en houd je daaraan. Een kredietverstrekker kan je meer lenen dan je comfortabel kunt betalen, of je kunt druk voelen om buiten je comfortzone te besteden om het bod van een andere koper te verslaan in een biedingsstrijd.

In een concurrerende markt kun je overwegen om naar huizen onder je prijslimiet te kijken, zodat je wat speelruimte hebt om te bieden. In een kopersmarkt kun je misschien huizen bekijken die iets boven je limiet liggen. Je makelaar kan een marge voorstellen voor je biedprijs.

3. Wees kieskeurig maar realistisch

Geen enkel huis is perfect. Concentreer je op de dingen die voor jou het belangrijkst zijn en laat de minder belangrijke dingen los. Probeer je voor te stellen dat je voor langere tijd in het huis blijft wonen.

Als je begint rond te kijken voor een huis, kunnen de meubels, mooie kunstwerken en frisse handdoeken in een huis er gemakkelijk voor zorgen dat je verliefd wordt op de stijl van het huis of de huidige eigenaars. Probeer verder te kijken dan dit en concentreer je op wat het belangrijkst is: de kale kern van het huis zelf. Probeer je de kamers voor te stellen zonder meubels om te bepalen hoe ruim (of juist ruimtegebrek) de woning is. Onderzoek de aanrechten, vloeren en muren op gebreken die door de enscenering gecamoufleerd kunnen zijn.

4. Zoek een makelaar die bij je past

Je ziet dit misschien als een optionele stap op je checklist voor het kopen van een huis, maar professionele hulp inschakelen kan het proces van het kopen van je huis veel gemakkelijker maken. Een makelaar kan vragen beantwoorden die je misschien hebt, je wijzen op dingen waar je op moet letten bij huizen, je helpen bij het doen van een bod en onderhandelen met de verkopers over een prijs.

Bovendien zijn makelaars vaak beter op de hoogte van de marktwaarde van andere huizen in de buurt en zijn ze op de hoogte van bepaalde eigendommen die misschien niet bij het publiek worden geadverteerd. Als een bank of financiële instelling een nieuwe woning aanbiedt, zijn makelaars vaak als eerste op de hoogte, wat je een voordeel kan geven bij het vinden van een woning voordat andere kopers weten dat deze op de markt is.

