Belangrijkste Tips voor het Aanschaffen van een Nieuwe Boot!

Een boot is een geweldige investering voor jou en je gezin. Het kan honderden uren vermaak en plezier opleveren voor iedereen. Maar als je een boot koopt, kan het ook een last zijn als je het niet goed aanpakt. Sommige mensen zeggen zelfs: “de beste twee dagen van mijn leven waren de dag dat ik een boot kocht…en de dag dat ik hem verkocht!”. Maak dat jij dat niet bent!

1. Leer over boten voordat je er een koopt

Doe zoveel mogelijk kennis op uit verschillende bronnen, zoals vaartijdschriften en publicaties, andere watersporters, bootdealers en zelfs je plaatselijke jachthaven. Probeer mee te gaan naar een botenshow, op die manier kun je van de hersenen van tientallen experts leren. Het is een geweldige manier om meer te leren over boten en accessoires.

2. Lopende kosten

Als je eenmaal je prachtige nieuwe boot hebt – is hij niet gratis. Er zijn doorlopende bedrijfskosten zoals brandstof, regelmatig onderhoud, verzekering en reserveonderdelen. Andere kosten waar je aan moet denken zijn winterstalling; watersystemen, het winterklaar maken van motoren, vuilwatertanks, hoofdtanks; en toegangskosten die je gewenste bootlocatie met zich mee kan brengen. Vraag je bootdealer naar de brandstofefficiĆ«ntie van elke boot die je overweegt aan te schaffen.

3. Verzekering!

Nog een doorlopende kostenpost, maar het is de moeite waard om na te denken over een scherpe bootverzekering. Een bootverzekering beschermt jou en je gezin als er iets gebeurt. Het kan een ongeluk zijn, op het water of tijdens het rijden naar je vaarplek. Het kan een defect zijn of een hengel die vast komt te zitten in de buitenboordmotor! In de meeste gevallen biedt je woonhuisverzekering geen (of bijna geen) dekking voor je boot. Kijk goed naar de dekking van je huidige polis en overweeg de voordelen van een bootverzekering.

4. Budget

Denk goed na over je budget. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste beperkende factor bij je bootkeuze. Zorg dat je een duidelijk beeld hebt van de extra opties die je aan je boot wilt toevoegen, voordat je het over financieringsopties hebt. Die extra’s kunnen echt oplopen. Vergelijk het met het kopen van een auto. Je kunt een boot kopen met alleen het allernoodzakelijkste aan accessoires, maar je zult merken dat de ervaring bedroevend is zonder die extra’s. Begrijp alle mogelijke extra’s en de kosten die ze met zich meebrengen. Het is heel belangrijk om een totaalprijs voor je boot te hebben voordat je je vastlegt.

5. Garanties

Leer alle details over de bootgaranties, verlengde garanties en ondersteuning van de fabrikant/dealer. Het is belangrijk dat je de kleine lettertjes niet overslaat, maar doorleest en ervoor zorgt dat je elk punt begrijpt. Als je het niet zeker weet, vraag dan de dealer om het je uit te leggen. Fabrieksgaranties op nieuwe boten kunnen nogal verschillen in lengte en inclusies. Kijk naar de ervaringen van anderen met het terugbrengen van de boot en zie hoe “echt” de garantie was. Overweeg om de uitgebreide garanties aan te schaffen als die beschikbaar zijn bij je dealer als onderdeel van een deal voor een nieuwe of gebruikte boot. Tip voor kwaliteit – als de garantie lang is, is de boot waarschijnlijk van hoge kwaliteit.

6. De ruimte

Denk aan de ruimte in de boot en het aantal mensen waarmee je wilt varen. Bedenk ook welke ruimte je nodig hebt om van je activiteit op het water te genieten. Is er ruimte om een vislijn uit te gooien? Moet oma veilig in en uit kunnen stappen? Heeft ze een grote, comfortabele zitplaats nodig? Hoeveel ruimte heb je nodig om de kinderen te vermaken en veilig te houden?

7. Onderhoud van de boot

Een van de grootste ergernissen van booteigenaren is het onderhoud. Water, en vooral zout water, kan erg zwaar zijn voor een boot. Dingen gaan kapot. Meestal onverwacht. Zorg dat je een goed beeld hebt van de details en kosten die komen kijken bij het onderhouden en in topconditie houden van je boot. Er zijn dagelijkse, maandelijkse en seizoensgebonden onderhoudsprocedures om je boot altijd in goede conditie te houden. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat je je boot na elke tocht moet schoonmaken!

8. Vraag het een deskundige

Als je een gebruikte boot koopt, neem dan een vriend mee die veel ervaring heeft met boten of huur zelfs een bootinspecteur in om de boot te inspecteren. Wees niet bang om de bootdealer of particuliere verkoper te vertellen dat je een inspectie gaat regelen.