Tip van de Week | Seinen op groen voor nieuwe koersexplosie

In april 2024 vindt voor de vijfde maal een halvering van de zogenoemde bitcoinblokbeloning plaats, een mijlpaal in de geschiedenis van cryptovaluta’s. Eerder halveerde de beloning in 2009, 2012, 2016 en 2020. Achteraf beschouwd, markeerde elke halvering het begin van een significante waardetoename van bitcoin, met stijgingen van honderden procenten binnen enkele kwartalen (de afnemende beloning veroorzaakte een lager aanbod van bitcoin bij een gelijkblijvende vraag). Deze trend heeft mij aangespoord om bitcoin na lange tijd opnieuw serieus te evalueren, met als resultaat dat ik bitcoin opnieuw in mijn beleggingsportefeuille opneem en deze belegging deel als Tip van de week.



Bitcoin verwerkt transacties op een indirecte wijze. Binnen het…