Tip van de week | Profiteren van zwakte in de agrisector

Net als Dividendportefeuilleaandeel FMC Corporation en door vergelijkbare problemen, staat ook sectorgenoot Corteva op de laagste jaarkoers. Met name in Braziliƫ hebben boeren het zwaar en is er sprake van een fors lagere vraag naar vooral gewasbeschermingsproducten. Een jaar geleden werd nog $67,67 betaald voor het aandeel, maar vorige week vrijdag (10 november) sloot Corteva op $43,55, slechts een fractie boven de laagste jaarkoers. Dat levert een fraai instapmoment op voor een toonaangevend aandeel in een sector met prima vooruitzichten voor de lange termijn.



Corteva heeft sinds 2019 een eigen beursnotering na de afsplitsing van fusiebedrijf DowDuPont en is…