Tip van de week | Genmab met sterke portfolio

Genmab mag zich het grootste onafhankelijke biotechbedrijf van Europa noemen. Het bedrijf is in 1999 mede-opgericht door de huidige Nederlandse ceo Jan van de Winkel. Belangrijkste ontdekkingen uit het eigen technologieplatform, dat hoog staat aangeschreven, betreffen onder meer ofatumumab en daratumumab. Het gaat om zogeheten monoklonale antilichamen (Eng: monoclonal antibodies), waar het woord “mab” uit Genmab verwijst. In 2010 wist Genmab een eerste product door de Amerikaanse toezichthouder de FDA te krijgen. Het betrof een medicijn met ofatumumab tegen chronische lymfatische leukemie.

Kaskraker Darzalex

In 2015 kreeg Genmab goedkeuring voor…