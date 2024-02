Tip van de Week | Colombiaanse gouddelver met groeipotentie

Aris Mining is in zijn huidige vorm een relatief jong bedrijf. In 2020 ontstond als afsplitsing van Gran Colombia Gold het nieuwe concern Caldas Gold. Twee jaar later werden beide groepen herenigd onder de nieuwe naam Aris Mining. De ambitie blijft om zo snel mogelijk uit te groeien tot een middelgrote goudproducent met een jaarlijkse productie van 1 miljoen troy ounce.

Caldas Gold

Cruciaal is dat het ervaren management van Caldas Gold de leiding in handen heeft van de herenigde groep. De twee drijvende krachten zijn topman Neil Woodyer en de uitermate succesvolle Canadese mijnbouwinvesteerder Frank Giustra, strategisch adviseur van de raad van bestuur.

Dit duo richtte in het verleden zeer succesvol Endeavour Mining en Leagold Mining op,…