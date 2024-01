Tino Martin wéér stomdronken, steekt middelvinger op naar publiek (video)

Tino Martin heeft geen introductie meer nodig. Bijna dagelijks vallen mensen ten prooi aan het podiumgeweld van de pimpelaar. Ook gister was het weer raak, op De Brabantse Winter, toen het publiek oog in oog kwam te staan met een wederom benevelde Tino en zijn dikke middelvinger.

Kar stront over je heen

Inmiddels is het iets waar Tino patent op zou kunnen aanvragen: toeterzat op het toneel verschijnen. Overigens vindt Martin het kritiek daarop volledig onterecht: “Weet je, ik doe bijna 250 shows per jaar en dan… We hebben allemaal weleens een wat mindere dag toch? En tegenwoordig is er altijd wel een filmpje van en dan ben je één of twee dagen de lul en krijg je een hele kar stront over je heen.” De komende twee dagen gaat Tino weer moeten zwemmen in stront, want er is wederom een pijnlijk filmpje opgedoken.

Wanneer grijpt iemand in?

Juicechannel deelt de video op Instagram. “We kregen veel video’s doorgestuurd…