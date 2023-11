Tino Martin verknalt optreden in Ahoy? ‘Zo zat als een aap’

Het is algemeen bekend dat mijnheer Martin geen nee zegt tegen een verdovend middeltje op zijn tijd. Een traditie die ervoor zorgt dat hij nog wel eens met dubbele tong het podium betreed (beelden). Maar stond hij zelfs bij zijn grote Ahoy-show kacheltje lam te zingen? Het lijkt er helaas wel op.

Schreeuwen

Het spionnenleger van Yvonne Coldeweijer is unaniem. Nadat de zanger eerst al van de grote naar de kleine zaal werd verplaatst vanwege te weinig animo, stond hij volgens aanwezigen weer halfzacht te brallen. “Geen emotie op zijn gezicht, ogen op half elf, alleen maar schreeuwen of het publiek mee wil zingen.” aldus een van de aanwezige tegen Yvonne.

Weinig gevip in de VIP

Ook het feit dat er grof geld betaald werd voor VIP-kaarten, maar deze vipperts uiteindelijk als een mierenhoop op elkaar stonden werd niet gewaardeerd. En wat ook niet hielp is dat hij ‘Ziggo, laat je horen!’ riep terwijl hij toch echt in Ahoy stond, al was het de kleinere zaal….