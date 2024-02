Tina Nijkamp wijst nieuwe publiekslieveling aan: ‘Hij is de Ruben Nicolai van de NOS’

Sjoerd van Ramshorst krijgt flinke complimenten van Tina Nijkamp. Ze vergelijkt de NOS-presentator zelfs met Ruben Nicolai…

Tina Nijkamp geeft als kijkcijferexpert haar uitleg bij de kijkcijfers van het nieuwe programma van presentator Sjoerd van Ramshorst; Met Het Mes Op Tafel. Dit programma werd eerder door ándere publiekslieveling Herman van der Zandt gepresenteerd. Tegen de verwachtingen in lijkt Sjoerd van Ramshorst ontzettend goed te scoren. Eigenlijk doet hij dat bij álles wat hij presenteert…

Tina Nijkamp over Met Het Mes Op Tafel

Onze kijkcijferexpert, Tina Nijkamp, geeft aan dat de quizshow Met Het Mes Op Tafel, gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst het enorm goed doet! Om even te schetsen hóe goed: het programma is de week begonnen met 100.000 kijkers minder dan vorige week. Voor veel programma’s zou dat een ramp zijn, maar Sjoerd houdt nog steeds 812.000 kijkers over. Dat is hoog voor een quizje!

