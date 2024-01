Tina Nijkamp schrikt: Vandaag Inside verliest elke dag van Hélène Hendriks

Het is voor de kenners in medialand wel duidelijk wie de strijd gewonnen heeft tussen Vandaag Inside en De Oranjewinter.

Tina Nijkamp is de specialist als het gaat om kijkcijfers. Ze weet dan ook altijd het Nederlandse publiek weer te verrijken met de kennis welke programma’s het beste gescoord hebben de afgelopen week. Nu Vandaag Inside weer terug is op tv, hadden mensen verwacht dat het programma ontzettend goed zou scoren. Maar gek genoeg zag Tina dat het achterbleef op dat andere praatprogramma dat er zo erg op lijkt, namelijk De Oranjewinter. Voor nu lijkt de ‘strijd’ tussen de twee shows door Hélène Hendriks gewonnen te worden. Al is er nog maar een paar dagen aan data bekend en misschien dus iets te voorbarig om te gaan juichen.

Lees ook: Hélène Hendriks lokt Noa Vahle uit tijdens De Oranjewinter: ‘Wie heeft mooiste lijf?’

De belangrijkste verschillen tussen De Oranjewinter en Vandaag Inside

Vooralsnog lijkt het er dus op dat De Oranjewinter beter…