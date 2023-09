Tim Cook wil van Apple serieus gaming merk maken

Apple en gaming; het is voor de millennials onder ons een beetje een inside joke geworden. Een veel kleiner aanbod, hardware die nooit gemaakt is met gaming in gedachten en ook nog eens veel duurder is dan de gemiddelde pc. Voor de prijs van een setje wielen voor je Apple Mac Pro kan je een pc bouwen die meer geschikt is voor games, dan welke Mac dan ook. Maar volgens Apple CEO Tim Cook gaan die tijden veranderen. Nu het bedrijf de focus verlegt naar haar VR bril moet gamen op de Mac ook aantrekkelijker worden.

De strijd aan met PlayStation, Xbox en Nintendo

Voor “hard core gamers” zal de pc in de voorzienbare toekomst het platform van keuze blijven. Maar voor de meeste mensen moet gamen gewoon leuk en gemakkelijk zijn. Tim Cook geeft aan zich dan ook vooral te willen gaan meten met de gevestigde gaming consoles zoals PlayStation. Xbox en de Nintendo Switch.

De reden voor deze zet zal vast iets te maken hebben met het feit dat Apple al haar eitjes een beetje in…