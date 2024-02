Dat bierprijzen in de Nederlandse horeca al jaren om te huilen zijn is algemeen bekend. Even een rondje geven kost tegenwoordig een klein fortuin, laat staan een avondje flink lam worden. Een Tilburgse nachobar sprong daar dit weekend (carnaval, heel slim) op in door de bierprijs tijdelijk op een schamele euro te zetten. Het resultaat: een rij vol blije gezichten en talloze tapbiertjes.

Bekijk de beelden hieronder: