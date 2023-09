TikTok verwijdert 284 Chinese propaganda accounts

Videoplatform TikTok heeft 284 accounts verwijderd die in verband zijn gebracht met een Chinese desinformatie campagne. Onderzoek van Zuckerbergs gouden gans onthulde dat Chinese politiek gemotiveerde spam netwerken nogal een aanwezigheid hebben op het platform. Tijdens dit onderzoek ontdekte Meta dat deze netwerken ook op verscheidene andere platformen actief zijn, waaronder dus TikTok.

Meta is gewapend met die kennis gelijk met de heggenschaar door het gebruikersbestand gegaan. Bijna 9000 Facebook en Instagram accounts, groepen en pagina’s zijn inmiddels verwijderd. Allemaal waren ze in verband gebracht met een Chinees spam netwerk dat zich richt op social media gebruikers in Australië en andere delen van de wereld.

Het netwerk houdt zich bezig met het posten van positief commentaar over China en negatief commentaar over bijvoorbeeld de VS. Zo ontkennen spammers van het netwerk dat de Chinese overheid Oeigoeren in concentratiekampen drukt. Aan de andere kant…