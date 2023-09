TikTok introduceert nieuwe shopfunctie in de VS

TikTok heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt en is vooral onder jongeren buitengewoon populair geworden. De TikTok app stelt gebruikers in staat om video’s te maken en te delen met een wereldwijd publiek. Niet alleen individuele gebruikers, maar ook bedrijven hebben hun weg naar TikTok gevonden. Op het populaire social media platform bieden de bedrijven vaak producten aan of zetten ze influencers in voor promotiedoeleinden. Als gevolg hiervan heeft TikTok het idee geopperd om een in-app webshop toe te voegen, waardoor het aankoopproces van producten nog toegankelijker wordt.

Groeiend verzet tegen TikTok

Naast het beeld van het succesvolle en veel gebruikte sociale media platform, is er ook een aspect van de app die vaak over het hoofd wordt gezien. In Europa is de situatie echter anders, waar het verzet tegen de app gestaag groeit. Velen beschuldigen de eigenaar van TikTok, het Chinese ByteDance, van spionage. Zo denken sommige mensen dat de…