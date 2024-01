Tijdelijk Noodfonds Energie Open voor Laaginkomenshuishoudens

Leestijd: < 1 minuut

Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf maandag weer een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Uit dat fonds kan een deel van de energierekening worden betaald voor de duur van zes maanden. Dit jaar komen mensen eerder in aanmerking, doordat de regeling is versoepeld. In totaal is er 60 miljoen euro aan steun toegezegd door verschillende energieleveranciers en het Rijk.

Voorwaarde is dat het bruto-inkomen van het huishouden maximaal 200 procent van het sociaal minimum bedraagt. Dat is inclusief vakantiegeld en exclusief toeslagen. Voor alleenstaanden betekent dat een inkomen van 3200 euro per maand, voor samenwonenden 4480 euro. Als de energierekening in dat geval minimaal 10 procent van het inkomen uitmaakt, vergoedt het noodfonds de kosten boven deze grens. Vorig jaar lag die grens op ten minste 13 procent.

Voor huishoudens die maximaal 130 procent van het sociaal minimum verdienen ligt de grens nog wat…