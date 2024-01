‘Tijd dat degenen die Ajax in chaos hebben gestort het veld moeten ruimen’

Mike Verweij grijpt de ongekende blamage van Ajax in de KNVB Beker aan om het vertrek van zes bestuurlijke kopstukken van de Amsterdammers te bepleiten. De nederlaag tegen USV Hercules toont volgens de Telegraaf-clubwatcher aan dat onder meer chief sports officer Maurits Hendriks en interim-directeur Jan van Halst geen enkele toekomst meer hebben in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax kan in de woorden van Verweij ‘niet dieper zakken’ dan het donderdagavond deed in stadion De Galgenwaard. Hercules, actief op het vierde niveau, versloeg de ploeg van waarnemend hoofdtrainer Michael Valkanis met 3-2. In zijn analyse van de wedstrijd stelt Verweij dan ook dat het mogelijk tijd is om ‘degenen die de club in chaos met een hoofdletter C hebben gestort eindelijk eens ter verantwoording worden geroepen (lees: het veld moeten ruimen)’.



Te beginnen met Hendriks, over wie de clubwatcher zich de afgelopen maanden al vaker bijzonder negatief uitliet. Verweij…