Thunderbolt 5 is USB 4 2.0 met alle opties actief

De Thunderbolt 5 interface maakt weer hogere verbindingssnelheden mogelijk.

Bijna een jaar geleden refereerde Intel al aan Next Gen Thunderbolt. Nu het er eenmaal is, heet het – zoals verwacht – gewoon Thunderbolt 5. Ook de eigenschappen zijn weliswaar indrukwekkend, maar niet verrassend.

Thunderbolt is alweer aan de vijfde generatie toe, maar het is een aansluitstandaard waar de meeste mensen weinig weet van hebben. Zeker niet het deel van de mensheid dat zich tot het Windows-kamp der computergebruikers rekent. Ter Apple-zijde is Thunderbolt wél een ingeburgerd gegeven. Apple stond dan ook samen met Intel aan de wieg van wat ooit (nou ja, in 2010) als Light Peak het levenlicht zag. Het ontstond ooit als snel, stabiel en nauwer afgekaderd alternatief voor usb. Het is dan ook bijzonder dat Thunderbolt 5, de nieuwste incarnatie, een sneller, nauwer afgekaderd afgeleide van usb is.

Thunderbolt 5: USB 4.0 met alle opties aan

Dat heeft natuurlijk een…