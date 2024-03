Haal het Beste uit Thuiswerken: Praktische Ergonomische Oplossingen

Steeds meer Nederlanders werken thuis. Ben jij er een van? 70% van de mensen werkt minstens één dag per week thuis of op afstand. Dit aantal zal blijven groeien en daarom is het belangrijk dat je werkt in een comfortabele ruimte. Anders kan jouw productiviteit juist een klap krijgen zodra rugproblemen ontstaan. Maar wij hebben de ergonomische tips die jij nodig hebt! Tijd voor een makeover, vind je niet?

Zitten en opstaan

Zelfs als je werkplek perfect is ingericht, hoef je niet de hele dag in een stoel te zitten. Zitten is iets waar ons lichaam slecht tegen kan, dus raden we aan om af en toe een pauze te nemen! Waarom probeer je ook niet zo nu en dan van houding te veranderen en jezelf een paar keer per dag uit te rekken? Met een ergonomische bureaustoel kun je altijd een actieve zit- en sta houding aannemen en zit ook nog eens heerlijk. Wist je dat er zelfs krukjes zijn die wiebelen en je in beweging houden?

Kin omhoog

Je hoofd- en nekhouding zijn ook niet onbelangrijk. Als je de hele dag naar beneden kijkt, kan dit leiden tot nek- en schouderklachten. In plaats daarvan wil je je lichaam ontspanning geven. We weten een paar handige updates die je zelf kunt aanpassen op je werkplek:

De positie van jouw monitor

Probeer het scherm midden op ooghoogte te houden

Overweeg het nemen van een monitorstandaard

Houd je armen naast je

Voorkom dat je te ver van je toetsenbord en muis zit. Te ver strekken om te typen kan leiden tot overbelasting van je spieren, dus speel een beetje met de afstand. Je kunt dit makkelijk voorkomen door ergonomische muizen en een mechanisch toetsenbord aan te schaffen.

Geef je ogen rust

Ben jij van plan om vaker thuis te werken? Probeer dan het liefst elke 20 minuten een korte pauze te nemen door even 20 seconden weg te kijken van het scherm. Verlicht daarnaast de ruimte met zoveel mogelijk natuurlijk licht, als het kan. We beloven je dat dit jouw ogen veel meer rust geeft en dat ga je merken. Ook weleens gehoord van een blauwlichtfilterbril? Deze kan helpen tegen het (schadelijke) licht van je scherm.

Zo zie je dat je met een paar handige tips jouw plekje echt comfortabel kunt maken. Vergeet niet om het beste uit je werk te halen door dit vandaag nog aan te pakken!