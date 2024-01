Thijs Römer ontslaat zijn advocate: ‘Geen vertrouwen meer’

Thijs Römer heeft zijn advocate Wikke Monster eruit geknikkerd. Hij gaat zich nu laten verdedigen door een kersverse raadsvrouw: Ivonne Leenhouwers. Wat ging er fout tussen hem en Wikke?

Het leven van Thijs kwam afgelopen zomer flink op zijn kop te staan. Voor het verschaffen van vingertips aan minderjarigen moet hij namelijk een maandje brommen. Zelf ziet hij zichzelf meer als ‘hulpverlener’ en hulpverleners horen niet achter slot en grendel. “Het was meer een vrolijk gesprek over seks!”

Hulpverlener

Volgens Thijs heeft hij geen misbruik gemaakt van minderjarige meisjes, maar ze juist een beetje op weg geholpen. In de nor zijn er te weinig meiden waarbij hij zijn hulp kan aanbieden, dus besluit hij nu in hoger beroep te gaan om op vrije voeten te blijven. Voor dit proces heeft hij een nieuwe advocate ingeschakeld. Wikke Monster beviel klaarblijkelijk niet. Story-baas Guido den Aantrekker wil hier meer van weten:…