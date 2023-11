Thijs Römer laat opnieuw zien dat hij een viespeuk is

De veroordeelde b- p-acteur Thijs Römer mag zich binnenkort opmaken voor een korte maar intense celstraf, toch weerhoudt dat hem er niet van om gewoon door te gaan met wat hem op veel kritiek kwam te staan: stiekem daten met influencer Noor de Groot, die gewoon getrouwd is.

Queen of Jet Lags

Noor de Groot, bij het simpeltonpubliek op Instagram bekend als Queen of Jet Lags, heeft namelijk jaren een affaire met gehad met Thijs Römer, die nota bene dienst deed als BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand) op het huwelijk van Noor. Dan heb je wel lef ja.

Affaire

En terwijl Noor tegen haar man Sander Kleinenberg volhield dat het slechts een eenmalig slippertje was, dropt juicequeen Yvonne Coldeweijer vandaag foto’s van Thijs en Noor die hand in hand door het park lopen. “Respectloos dat deze affaire gewoon nog steeds wordt doorgezet, na al die schande die haar man Sander en zijn ex Igone hebben gepakt”, aldus Col. En daar is geen woord aan…