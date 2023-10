Thierry Baudet haalt onverwacht uit naar Samantha Steenwijk

Thierry Baudet heeft een TikTok-video gedropt waarin hij Samantha Steenwijk disst. Zijn boodschap? “Paardrijden is géén sport!” Oei, shots fired.

Sporten ja, paardrijden nee

Thierry is op TikTok te zien met een sportieve tip voor z’n volgers. “Drie keer per week sporten, dan blijf je fit,” zegt hij. Maar wacht even, hij gooit er ook nog een sneer uit naar Samantha: “Paardrijden telt niet mee!” Haha, bonje met de paardrijders in 3, 2, 1…

Juicekanaaldrama

Yvonne Coldeweijer kon het niet laten en zei: “Ik zou hem aanklagen, Samantha.” Maar Thierry’s volgers zijn het met hem eens. Eén reageert zelfs: “Breaking news, Thierry Baudet spreekt voor het eerst de waarheid.”

Babyperikelen

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft Thierry’s vrouw Davide onthuld dat ze een pittig jaar achter de rug hebben. Hun zoontje Lancelot is net 1 jaar geworden, en het was geen makkie. Davide vertelt ook dat Thierry pas na een half jaar het echte vadergevoel kreeg. “In…