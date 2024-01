Theo Maassen deelt ook financieel een klap uit!

HUISELIJK GEWELD THEO MAASSEN

Cabaretier Theo Maassen wordt beschuldigd van ernstig huiselijk geweld. ofwel Theo zou last hebben van losse handjes. Zo zou hij zijn vrouw Joyce een gebroken neus hebben bezorgd en zijn vorige vriendin liep een hoofdwond op.

Theo heeft nog niet willen reageren op de beschuldigingen, maar zal zeker zijn baan als presentator van het VPRO programma Zomergasten gaan verliezen. Moeten we nu financieel medelijden met hem hebben?

BEDRIJF THEO MAASSEN

Bekendeburen dook even in zijn cijfers bij de Kamer van Koophandel en even moesten we de wenkbrauwen fronzen. Theo heeft 1 bedrijf met de naam “Theo Maassen Holding B.V.”, gevestigd in Eindhoven.

VERMOGEN THEO MAASSEN

Het eigen vermogen eind 2022 bedroeg bijna 2,9 miljoen euro! Een jaar eerder bedroeg dat nog 2,4 miljoen euro. Medelijden hoef je dus niet te hebben, want hij is ook nog een pandjesbaas..

Op zijn naam staan namelijk in het Openbaar Kadaster vijf panden die hij vanaf 2005…