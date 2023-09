The Usual Suspects in Washington voor bespreken “AI” wetgeving

Tijdens een drie uur durende senaatszitting heeft het gebruikelijke clubje aan tech CEO’s wederom het punt dat het ontwikkelen van “AI” zonder een soort van ethisch kader wellicht onverantwoord is. “Er is een kans, meer dan nul, dat AI ons allemaal om zeep gaat helpen.” Stelde Elon Musk na afloop tegenover journalisten. “De consequenties wanneer we het fout hebben rondom AI zijn ernstig.”

Het was de eerste van negen zittingen met als gezamenlijk doel het opstellen van een kader voor wetgeving die de “AI” industrie moet gaan reguleren. Naast zo’n 60 senatoren, passeerden onder andere Jensen Huang (CEO Nvidea), Sundar Pichai (CEO Google) en Mark Zuckerberg (CEO Meta) de revue. Allemaal staken ze hun hand op bij ja, toen de vraag werd gesteld of de federale overheid moet gaan toezien dat de ontwikkelingen rondom “AI” niet uit de hand gaan lopen.

“Maar ook vooral blijven investeren”

Maar uiteraard gaat het de CEO’s niet om het plaatsen van…