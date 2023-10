The Universe mijlpaal en The Rise conventie in Amsterdam 14 oktober

Het The Universe event genaamd ‘The Rise’ vindt plaats op zaterdag 14 oktober in Amsterdam. Lekker makkelijk in ons eigen land. Je hebt een ticket nodig om dit evenement bij te wonen en deze kan je hier kopen. Kim en ik zijn die dag zelf ook aanwezig om jullie op te vangen.

Tijdens dit even wordt een hoop belangrijke nieuwe informatie bekendgemaakt

De grootste mijlpaal sinds The Universe bestaat:

Hierbij een samenvatting van het sterke webinar van The Universe. Het nieuws wat TU uitgebracht heeft is goed nieuws en maakt de hele community blij.🚀

In mijn ruime 10 jaar in de wereld van crypto ben ik op zoek naar eerlijke projecten en ik ben vaak sceptisch over bedrijven, munten en projecten. Sinds september vorig jaar heb ik veel tijd en energie in The Universe gestoken. We hebben ups en downs gezien en de website heeft nog verbetering nodig, maar de kerntaken traden en uitbetalingen zijn altijd stabiel gebleven. Ruim een jaar later heeft het bedrijf interessant nieuws gedeeld…