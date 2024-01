The Sandbox (SAND) en Cardano’s (ADA) grote marktkapitalisaties sporen investeerders aan om te verdubbelen op NuggetRush (NUGX)

Disclaimer: Dit is een gesponsord bericht, afkomstig van een derde partij en valt buiten de verantwoordelijkheid van Newsbit. Bij investeren in presales van cryptocurrency gelden hoge risico’s, dus investeer verstandig en nooit meer dan u bereid bent te verliezen.

TLDR

Beleggers verdubbelen hun voordeel met NuggetRush vanwege de kleine marktkapitalisatie.

Cardano heeft een marktomvang van maar liefst $21,6 miljard, terwijl The Sandbox $1,2 miljard heeft.

Er wordt verwacht dat NuggetRush na de lancering een groei van 50x zal doormaken.

Hoewel het bezit van populaire cryptocurrencies zoals The Sandbox (SAND) en Cardano (ADA) misschien trendy is, zijn ze niet de meest winstgevende. Waarom, vraag je je misschien af? Simpel gezegd: hun grote marktkapitalisatie laat weinig ruimte voor groei, wat resulteert in beperkte winst. Als gevolg hiervan hebben beleggers oog voor veelbelovende opkomende producten, waarbij NuggetRush (NUGX) opvalt.

In dit bericht wordt de…