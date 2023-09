Thalia uit B&B Vol Liefde is weer terug bij deze man

B&B vol liefde-deelnemers Harry (die ene van Debbie) en Thalia (die andere van Leendert) zijn sinds vorige week officieel een setje, maar dit weekend sloeg bij heel Nederland de schrik even om het hart: Thalia was met een andere man gespot. El drama!

Tripje naar Valencia

Juicekanaal RealityFBI wist te melden dat Thalia in het Spaanse Valencia is gespot, samen met een verder onbekende man. Duidelijk was wel dat het niet om de geliefde Harry ging. Zou de relatie nu al op de klippen zijn gelopen, of was de portemonnee van Harry wellicht al leeggeschud?

Romantisch in Waalwijk

Niets van dat alles! Nadat ze eerder al in Bergen aan Zee en Amersfoort werden gespot, zaten ze gisteren gemoedelijk op een terrasje in Waalre te genieten van hun seniorendagen vol liefde. De relatie houdt voorlopig stand.You love to see it.

