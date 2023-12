Teufel Ultima 25 Active: boekenplank luidsprekers met HDMI

De Teufel Ultima 25 Active boekenplank luidsprekers zien eruit als een interessant alternatief voor een soundbar bij de TV.

Een huiskamer vol speakers voor de fraaiste weergave of ‘gewoon’ tv-geluid, want dat ding is al lelijk genoeg? Een bekende discussie in veel huiskamers. De Teufel Ultima 25 Active boekenplank luidsprekers zijn misschien wel hét compromis voor dit soort situaties.

Laten we eerlijk zijn, bij de meeste mensen komt er geen surround set de huiskamer in. Te veel kabels, te veel gedoe. Een soundbar met een stel draadloze achterluidsprekers, dat kan misschien nog net. Goed geluid bij de televisie blijft een discussiepunt: iedereen wil het, maar niet iedereen is bereid er een groot visueel offer voor te brengen. De soundbar is vaak waar men dan op uitkomt. Daar zijn prima modellen van, maar qua stereoscheiding imponeren ze zelden. Alleen de hele grote, hele dure – die ook weer eens flink in het zicht springen. Een setje…